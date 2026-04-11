滙豐與渣打旗下獲牌　先推港元穩定幣

中評社香港4月11日電／香港金融管理局昨日宣布，金融管理專員根據《穩定幣條例》，向兩家機構授予穩定幣發行人牌照，分別是渣打香港擁有控股權的碇點（Anchorpoint）金融科技有限公司，以及香港上海滙豐銀行有限公司，以在香港發行穩定幣。牌照由即日起生效。



大公報報導，根據持牌人的業務計劃，待相關準備工作完成後，擬於未來數月內開展業務。其中碇點金融科技計劃今年第二季開始發行港元穩定幣HKDAP，第一階段的發行對象主要是機構用戶。至於滙豐銀行的港元穩定幣，計劃於今年下半年推出，首階段將接入旗下的PayMe及滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK App）。



探索“未來支付”各種可能性



香港的穩定幣發行人監管制度於2025年8月1日實施，在首階段申請截止日期（2025年9月30日）前，金管局合共收到36份申請。以最終發出兩張牌照計，成功率只得5.6%左右。



金管局總裁餘偉文透過專欄“匯思”撰文，指碇點和滙豐銀行在符合法例相關發牌要求的基礎上，展示其穩妥管理風險的能力，並提出確切的應用場景和未來的發展計劃，因此獲發牌照。



此外，兩家持牌發行人都具有銀行背景，並參與了金管局有關央行數字貨幣（CBDC）和代幣化存款等實驗項目，對於各種數字貨幣的功能和應用場景有較深入的瞭解，有利於探索“未來支付”的各種可能性。



在業務開展首階段，兩家持牌發行人均計劃先發行港元穩定幣，至於日後會否擴展至其他非港元貨幣，要視乎監管機構是否支持、實際商業需求，以及相關央行同意等因素而定。



金管局副總裁陳維民表示，在數碼資產發展方面，他形容香港是走得比較前的管轄區，強調“起步要穩”，令制度可靠、可信，為日後行穩致遠提供基礎。



發人民幣穩定幣須內地批准



陳維民續說，穩定幣的掛鈎貨幣是由申請人自行提出。至於人民幣穩定幣方面，他說中國人民銀行近期已公布明確政策，即除非得到內地相關貨幣當局批准，任何機構和個人不得在境外發行掛鈎人民幣的穩定幣。



談及36宗申請之中，是否涉及人民幣穩定幣，或中資公司，或境內外機構等，陳維民只重申，金管局不便向外披露申請人詳情。



他補充說，金管局是根據香港的法定條例審批牌照，而在過程中，金管局一直與全球各地的監管機構、國際組織和中央銀行保持溝通，而此溝通也是恆常工作其中一環。



為防止騙案，金管局會將最新的持牌人名單及其資料，包括名稱、地址、電郵及其他資料上載金管局網站，供公眾查閱。



至於在首批申請中未獲發牌照的機構，或在未來提出申請的其他機構，餘偉文表示，金管局會與他們保持溝通和交流，按相關法例和劃一的監管標準及要求審視申請。對於日後增發牌照和時間性，金管局持開放而謹慎的態度，惟現階段“未有明確傾向”。



餘偉文重申，考慮到發行業務所涉及的風險、對用戶的保障，以及市場的承載力和長遠發展，發牌設有相當高的門檻，即使將來再發牌照，“整體牌照數量也會很有限”。兩個牌照在落地後營運的成效和市場的反應，也有助金管局作出較全面的評估。