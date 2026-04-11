穩定幣屬數字資產　藉錨定法幣等保值

中評社香港4月11日電／穩定幣是一種旨在解決加密貨幣價格劇烈波動問題的數字資產，其核心目標是在區塊鏈的去中心化架構中，提供一種價值相對穩定、且能與實體經濟接軌的“貨幣”。



大公報報導，穩定幣通常透過“錨定”特定的外部資產來維持其價值。最常見的錨定對象是法定貨幣，例如美元，目標是讓每一枚穩定幣的價值始終等同於一美元。這種特性使其成為加密貨幣市場中極為重要的基礎設施，讓投資者在市場動盪時能迅速將資產轉換為保值“貨幣”，而不必頻繁地換回傳統銀行體系的法幣。



可全天候跨境結算



根據其維持價值穩定的機制，穩定幣主要可分為幾種類型。最主流的是法幣擔保型，由中心化發行商持有等值的美元或短期國債作為儲備金，並接受審計以確保資產充足，代表性幣種包括USDT與USDC。



另一類是加密貨幣擔保型，透過在智能合約中超額抵押其他數字資產來生成，利用程式碼自動調整供應量以維持價格。此外，還有與黃金等實體商品掛鈎的商品擔保型，以及純粹依靠演算法調整供應、不具備抵押品的演算法穩定幣。



由於穩定幣的轉賬不受銀行營業時間限制，且手續費通常遠低於傳統國際電匯，能實現近乎即時的全球結算。加上它也能應用於借貸、質押獲利等金融活動，故此目前全球多國都在積極開拓穩定幣的應用。不過，穩定幣並非完全沒有風險，若發行商的儲備資產透明度不足或發生資產流失，可能會導致穩定幣與錨定價格脫鈎。因此，全球監管機構也在積極建立法律框架，以確保穩定幣市場的透明度與投資者安全。