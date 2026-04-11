星展傳斥25億　再購中環中心六層

中評社香港4月11日電／本港首次公開招股（IPO）市場持續暢旺，去年香港新股集資額突破1000億元，位列全球榜首。受惠金融業復甦帶動，本港甲級寫字樓也走出谷底，大額成交急增。消息透露，世茂集團許榮茂持有的中環中心6層樓面剛以逾25億元大手沽出，呎價約1.7萬元，較2017年購入價低約一半，新買家為該廈持有多層樓面的大業主星展銀行DBS，隨著今次加碼增持，星展將持有中環中心共14層樓面。



大公報報導，去年本港甲級寫字樓錄得約180萬方呎正淨吸納量，扭轉過往收縮局面，主要是受惠於對沖基金、資產及財富管理公司，以及金融行業對商用樓面需求增加。與此同時，眼見甲級寫字樓呎價對比高位已大幅滑落，實力企業開始趁低吸納，今年大額成交顯著回升。



呎價約1.7萬 較一年前平三成



市場消息透露，世茂集團創辦人許榮茂持有的中環皇后大道中99號中環中心31樓、32樓、36樓、37樓、56樓及76樓共6層樓面，新近獲星展銀行以逾25億元承接。據資料顯示，上述6層寫字樓每層建築面積介乎23628至25922方呎，可享維港全海景或中環市景，今次為部分交吉及部分連租約出售，按6層樓面總建築面積合共約15.04萬方呎計算，成交呎價約1.7萬元。



值得留意，星展銀行對上一次增購中環中心為2025年初，當時分別以6.46億元及7億元，向“磁帶大王”陳秉志購入中環中心75樓及66樓，當中75樓面積約23901方呎，折合呎價約2.7萬元，而66樓成交呎價則約2.6萬元，2層涉資共13.46億元，意味著今次的呎價較1年前低超過三成。



累計將擁有14層樓面



相隔僅逾1年，星展銀行今次再度出手連掃中環中心6層，連同該行早已持有的10樓、11樓、16樓、17樓、18樓及73樓，星展合共持有中環中心共14層樓面。



長實於2017年以402億元天價售出中環中心75%權益，以出售樓面約122萬方呎計，平均呎價約3.3萬元，買家包括內地財團及一批本地資深投資者，其中許榮茂當年購入中環中心9層樓面，現以呎價約1.7萬元沽出6層，較2017年入市時的平均呎價大跌約48%。



許榮茂近年加快沽售甲廈，包括把中環中心55樓全層分拆為12個細單位出售，據悉已售出10個，連同今次賣出6層樓面，料合共套現約30億元。



事實上，甲廈價格大幅回調，開始吸引資金“尋寶”，今年來本港錄多宗大額成交，較矚目為阿里巴巴（09988）與螞蟻集團以約72億元購置銅鑼灣港島壹號中心（One Causeway Bay）最高的13層寫字樓作為兩家企業的香港總部，成為2021年以來香港最大宗寫字樓成交。