鄭麗文北京行　點名要來這兩地

鄭麗文一行11日上午到訪中關村展示中心（中評社 海涵攝） 中國國民黨主席鄭麗文一行11日上午到訪中關村展示中心（中評社 海涵攝） 鄭麗文一行昨天參訪清華附中（中評社 海涵攝） 中評社北京4月11日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文一行11日上午到訪中關村展示中心。鄭麗文表示，中關村和昨天參訪的清華附中這兩個地方是她特別要求要來的，她盛贊這裡是全世界最聰明大腦的集聚地。



鄭麗文希望到清華附中看看大陸中小學的AI教育，也希望來到中關村同年輕的科創企業家交流。這兩個願望都得以實現，她感慨“不虛此行！”



鄭麗文回想到本世紀初她去劍橋大學念書時，有人說“全世界最聰明的大腦都在劍橋”。她把這句話送給海淀區中關村，“全世界最聰明的大腦聚集在這裡！”



鄭麗文說，台灣過去有傲視全球的護國神山，她一直在思考“台灣的下一個護國神山是什麼？台灣的未來在哪裡？”



“今天，我看到了答案。”鄭麗文說，在清華附中，她看到了AI如何融入基礎教育；在中關村，又看到了不同的產業如何將創新與科技相結合。這些經驗做法可以讓大陸迅速跨越中等收入陷阱，也可以讓台灣產業全面升級。兩岸強強聯手，不止可以解決兩岸面臨的問題，甚至能解決全人類的問題。如果兩岸可以毫無政治障礙，對人類的貢獻將不可限量。

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