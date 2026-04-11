鄭麗文獲贈“靈巧手” 　帶回台灣給老公

鄭麗文將兩只靈巧手緊緊握在一起，面向鏡頭微笑合影（中評社 海涵攝） 中評社北京4月11日電（記者 海涵）灰色毛衣、牛仔褲、平底鞋，11日上午，中國國民黨主席鄭麗文一身休閑裝扮現身北京中關村展示中心。參訪中，鄭麗文輕鬆愉悅、神采奕奕。一只造型精巧、功能獨特的仿生機器人靈巧手，引起了她的濃厚興趣。



這只靈巧手來自扎根海淀的靈心巧手（北京）科技有限公司。作為全球高自由度靈巧手領域的領軍企業，其核心產品Linker Hand系列以技術突破與高性價比著稱。



鄭麗文看到的這只是工業版O6款靈巧手，自重僅370克，卻能承載50公斤重物，重復定位精度達±0.2mm，可完成穿針引線、精密裝配等高難度操作。最亮眼的是其極致性價比，售價僅為國際競品的1／20，基礎款低至數千元，徹底打破了海外產品的高價壟斷。



鄭麗文一直手持靈巧手仔細把玩，不時轉動手指感受其靈活張力，還熱情招呼身旁的李乾龍、李鴻源一同體驗。李乾龍打趣提醒：“不要帶回去了。”靈心巧手聯合創始人左家平立刻笑著回應：“可以的可以的，沒問題！”鄭麗文聞言面露欣喜，驚喜追問：“真的嗎？”左家平回復說，“真的真的！這款機器手價格特別實惠，衹有國際同類產品的1／20，很便宜，可以送給您。”



當有人提醒這是一只左手時，鄭麗文爽朗一笑，幽默說道：“我老公是左撇子，這個正好給他。”一席話引得眾人哈哈大笑。



參觀結束後，鄭麗文與兩岸科創企業家代表座談交流，共話兩岸科技合作新機遇。會後，左家平特意再送上一只右手靈巧手，笑著說道：“好事成雙”。鄭麗文欣然收下，並將兩只靈巧手緊緊握在一起，面向鏡頭微笑合影，成為此次中關村參訪中溫馨又生動的一幕。



左家平在接受記者採訪時表示，這款靈巧手帶回台灣既可把玩，也能作為擺件裝飾，搭配電腦即可實現靈活操控。此次將靈巧手贈予鄭麗文，亦是一份美好祝福，期盼她能夠推動兩岸攜手並進，促進兩岸交流合作走深走實。

