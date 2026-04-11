鄭麗文中關村見偶像　贊他是“台灣之光”

中國國民黨主席鄭麗文同台灣青年企業家賴才達互動（中評社 海涵攝） 中評社北京4月11日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文11日上午參訪中關村展示中心，在這裡見到了一位“偶像”——台灣青年、劑泰科技聯合創始人兼CEO賴才達，並盛贊他是“台灣之光”。



賴才達畢業於台灣大學化工系，他所創立的劑泰科技是以人工智能驅動精準靶向藥物遞送和藥物發現的生物技術公司。這家公司扎根北京，是全球首家將AI技術應用於藥物遞送和制劑研發的初創企業。今年3月，劑泰科技已向港交所遞交招股書，計劃在香港主板上市。



甫一見面，鄭麗文便笑著對賴才達說：“我們在車上就一直在談論你，你是我的偶像。”得知眼前這位科創領軍者年僅37歲時，她連聲驚嘆：“多年輕呀！”“太了不起了！”



賴才達向鄭麗文一行介紹了公司基於AI驅動的納米遞送技術。這項技術將人體視作“納米小宇宙”，通過解碼人體、精準靶向病灶，為藥物研發開辟全新路徑。他還介紹，利用該技術平台，幾個月就可以完成一款產品，費用僅需幾百元人民幣。



鄭麗文全程專注聆聽，不時竪起大拇指，頻頻點頭髮出“哇”的贊嘆，難掩欣賞。她鼓勵賴才達：“加油加油！人類靠你了。”“以後我們的健康就靠你了。”



國民黨訪問團一行對賴才達的公司都甚感興趣，紛紛上前來交流，詢問技術應用、市場布局等相關問題。



最後，訪問團一行人主動提出同賴才達一起合影留念。合影之際，鄭麗文再次連連誇贊“偶像、偶像”，並稱其為“台灣之光”。

