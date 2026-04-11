現場：鄭麗文和連勝武在連戰種的樹前合影

鄭麗文和連勝武在連戰20年前種的樹前合影（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文訪問大陸行進入第5天，今天一行人上午赴北京西郊香山碧雲寺，拜謁國民黨總理孫中山衣冠塚。特別的是，鄭麗文一行步出衣冠塚後，駐足在院內一棵白皮鬆樹前，該樹是前主席連戰在2006年4月15日拜謁衣冠塚時所植，當年的小樹苗已長成大樹。



鄭麗文連忙要同行的連戰次子、青年發展委員會主委連勝武上前來，一同在樹前合影留念。鄭還問連當年在不在？連回說，他沒來，因為當時剛踏入職場，不敢請假所以沒隨行，當年是哥哥連勝文陪連戰來的。



連戰2006年曾經到訪碧雲寺孫中山紀念堂題，“青山有幸伴中山，同志無由忘高志”，現在的紀念堂館廳還有當年連戰到此致詞、題詞，植下紀念樹的影片。國民黨前主席朱立倫2015年也到此參謁孫中山衣冠塚。



1925年3月孫中山逝世後，靈柩曾暫厝於北京香山碧雲寺金剛寶座塔內，直至1929年移靈南京。期間，碧雲寺普明妙覺殿，現為孫中山紀念堂，還陳列其遺著與遺墨，兩側牆壁更鐫刻有《國事遺囑》、《家事遺囑》及《致蘇聯政府遺書》三份重要文件。



鄭麗文一行今天前往紀念堂中的孫中山漢白玉全身塑像行三鞠躬禮，兩旁擺放的花圈緞帶上書寫“總理孫中山先生靈鑒”，落款“中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻”。



鄭麗文也看了紀念堂左右牆壁上鐫刻的《孫中山先生致蘇聯遺書》和中山先生蓋棺、遺墨、遺著等文物。之後，一行人拾級而上抵衣冠塚，鄭率副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源等，向置於金剛寶座塔內的孫中山衣冠塚再次行三鞠躬禮。

