美伊談判三大焦點議題能談攏嗎？

4月11日凌晨，由伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫、外交部長阿拉格齊等高級官員組成的伊朗談判代表團抵達巴首都伊斯蘭堡參加美伊談判。新華社 中評社北京4月11日電／美國和伊朗11日將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判。從雙方公開表態看，美伊幾乎所有核心訴求均存在對立或重大分歧，甚至越過彼此劃定的“紅線”。其中，三大焦點議題最受關注也最棘手：霍爾木茲海峽、伊朗濃縮鈾、黎巴嫩真主黨等伊朗支持的地區抵抗陣線。



霍爾木茲海峽通航如何解決？



新華社報導，霍爾木茲海峽通航是停火協議的核心，也是談判成敗的關鍵。



白宮新聞秘書萊維特說，美國總統特朗普把開放霍爾木茲海峽視為“首要任務”。“全面、立即且安全地”開放霍爾木茲海峽也是特朗普宣佈停火的先決條件。伊朗外長阿拉格齊則稱，船隻通航“需與伊朗武裝部隊協調並考慮技術限制” 。伊朗最高領袖穆傑塔巴9日發表書面講話稱，霍爾木茲海峽的管理將進入新階段。



戰前，霍爾木茲海峽暢通無阻，每天通常有逾130艘船舶通過。衝突中，伊朗有效封鎖了霍爾木茲海峽。阿拉格齊8日宣佈，霍爾木茲海峽將在兩周內實現安全通航。但就在當天，以色列對黎巴嫩真主黨實施了自伊朗戰事爆發以來最大規模空襲；作為回應，伊朗再次叫停了霍爾木茲海峽的油輪通航。



如何解決霍爾木茲海峽通航問題? 特朗普的相關立場幾乎每日一變。他曾稱考慮由美國而非伊朗收取海峽通航費，隨即建議美伊建立“合資機制”共同收費，9日又呼籲伊朗“最好停止”收費。此間分析人士認為，美國的武力脅迫已證明行不通，各國聯合護航也難落實，談判中，美伊可能把海峽通航與解除制裁等掛鉤。據一些媒體報導，伊朗目前要求向過往油輪收取每桶原油1美元的通航費。《紐約時報》分析認為，美國一直標榜航行自由是其基本原則，若美伊“合作”收費將違反《聯合國海洋法公約》。



最大懸念是，美國是否會一定程度上承認伊朗對霍爾木茲海峽的某種控制權？多名智庫專家認為，美國任何程度的承認，都將加強伊朗對地區和全球地緣與能源政治的影響力，對美國來說都意味著“戰略失敗”，海灣國家也難以接受。

