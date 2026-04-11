伊朗議長：若美方用談判作秀伊方已準備好應對

中評社北京4月11日電／伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫當地時間11日凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭堡表示，伊朗對與美國進行談判懷有誠意，但並不信任美方，因為雙方此前談判“總是以失敗和背信棄義告終”。如果美方試圖利用此次談判作秀，伊朗已做好捍衛自身權利的準備。



新華社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，卡利巴夫率領的伊朗代表團于德黑蘭時間10日深夜抵達伊斯蘭堡。他在機場回答記者提問時指出，在不到一年時間裡，伊美進行了多次談判。儘管伊方始終抱有誠意，但美方卻在談判期間向伊方發起攻擊，多次犯下戰爭罪行。



卡利巴夫強調，在接下來的談判中，如果美方真心願意達成協議並尊重伊朗人民的權利，“他們也會看到我們準備達成協議的意願”。但如果美方試圖利用談判上演一場“毫無結果的作秀或欺騙行動”，伊朗已做好捍衛自身權利的準備。



另據伊朗媒體報導，伊朗代表團將於11日上午會見巴基斯坦總理夏巴茲。如果美方接受伊方提出的先決條件，雙方當天下午將在塞雷納酒店啟動談判。伊朗代表團包括外交部長阿拉格齊、防務委員會秘書阿里·阿克巴爾·艾哈邁迪安、中央銀行行長阿卜杜勒納賽爾·赫馬提等多名高級官員。



卡利巴夫10日在社交媒體發文說，伊美啟動談判的先決條件包括：在黎巴嫩停火和解凍伊朗被凍結資產。