吳宗憲合體吳宗憲　都肯定“鄭習會”

中評社台北4月11日電／藝人吳宗憲、國民黨“立委”、宜蘭縣長參選人吳宗憲昨晚在廣播節目中合體，談到兩岸矚目的“鄭習會”，“立委”吳宗憲說，為何兩岸一定要互槓呢？如果有都能獲利的政策，就是最好的政策，包括半導體、AI發展等領域，只要兩岸合作，可以吃遍全世界；藝人吳宗憲則強調人與人之間見面三分情，只要能夠交流就是好事。



中時新聞網報導，兩位吳宗憲昨晚在廣播節目《飛碟晚餐》合體，接受媒體人王淺秋的專訪，談到鄭習會，“立委”吳宗憲說，以民調來說，有8成民眾希望兩岸好好溝通，首要要做的是避免戰爭，方式有很多種，賴清德希望避免戰爭的方式是狂買武器，但副作用是排擠台灣基礎民生設施的預算；他說，另一種作法是我們當然希望兩邊好好溝通，從高中開始念“孫子兵法”，言明“上兵伐謀”，最下下策才是“兵戎相見”，那為何要走到那一步？。



藝人吳宗憲表示，愛真的可以解決一切，人跟人之間見面三分情，自己1989年就在大陸做生意，也沒在北京罵台北，也沒在台北罵北京這種事，自己永遠都在台灣，當年在金門服兵役、哥哥在馬祖當兵，父親則是傘兵，都在台灣這片土地。他也說道，可以談、可以交流都是好事，有交談代表是好的，還可以“閒話家常”這才是最重要。



“立委”吳宗憲強調，回到孫子兵法有一句話，“必以全爭於天下，故兵不頓而利可全”，意思是如果今天政策跟作為連敵人都受益的話，才是得到最大利益，因此他認為，為何兩岸一定要互槓呢？如果有都能獲利的政策，就是最好的政策，包括半導體、AI發展等領域，只要兩岸合作，可以吃遍全世界。