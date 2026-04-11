沈政男：鄭麗文大陸行已對賴清德連任構成壓力

中評社台北4月11日電／“鄭習會”10日順利落幕，雙方會面融洽，習近平罕見招待午宴，親口承諾歡迎台灣農漁產品銷往大陸。時常在社群評論時事的精神科醫師沈政男認為，鄭麗文此行已對民進黨與賴清德2028連任之路構成壓力。



中時新聞網報導，沈政男今日在個人YT頻道貼文表示，國民黨主席鄭麗文完成“鄭習會”，美國國務院馬上說支持兩岸對話，聽在民進黨，特別是賴清德耳裡，份量就是不一樣。從幾個月前鄭麗文表達赴陸訪問意願，民進黨就開始打壓，這幾天她成行，尤其是昨天鄭習會登場，黨政媒網四合一綠色怪獸更是張牙舞爪，全面謾罵鄭麗文，連她的先生學生時代的事蹟也拿出來影射與抹黑。



他指出，綠營越罵鄭麗文，就越代表她此行已對民進黨與賴清德構成壓力。在鄭麗文風度翩翩、大器昂揚的大陸行之後，顯得綠營窮酸困窘、蒼白無力，如果接下來繼續用這一套來應付台灣人民，綠營2028選情不妙。



沈政男指出，蔡英文不跟大陸來往，完全就為了坐收政治紅利，但現在“抗中保台”沒有那麼管用，賴清德當然想要改弦更張，就好像另一張神主牌“非核家園”也不是不能搬動。



他分析，如果鄭麗文大陸行在台灣社會的反應不差，那麼賴清德就會思考如何跟大陸展開對話或互動，甚至2026年選舉結果出來，如果民進黨沒有明顯斬獲，那麼也是一個轉變兩岸立場的時機。尤其到了2027，如果賴清德的連任選情沒有十足把握，那麼，就跟2023要選“總統”一樣，又會表達“賴習會”的意願了，起吃蝦仁飯、喝珍奶之類的。



沈政男直言，台灣民意趨勢很清楚，大家歡迎兩岸對話與互動，而非過去十年的對話斷層。“鄭習會”顯然沒有發生明顯副作用，更多民眾會認為，既然國民黨可以去大陸走一趟，為什麼民進黨不行？甚至民進黨要鄭麗文向習近平提出撤軍演的要求，民眾聽了難免傻眼：“這不是你們執政黨應該做的事嗎？”



他認為，鄭麗文大陸行一切順利，鄭習會圓滿完成，已經帶給民進黨必須跟大陸對話的壓力，這是鄭麗文此行的最亮眼成績。