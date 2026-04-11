王淺秋：“鄭習會”已立下歷史高度

中評社台北4月11日電／國民黨主席鄭麗文昨上午於北京與中共總書記習近平舉行“鄭習會”，兩黨睽違十年再次對話。針對陸委會發布6點聲明，稱鄭麗文將“併吞毒藥”當成“和平解藥”，資深媒體人王淺秋今日反擊，表示“鄭習會”已立下歷史高度，展現兩岸“和平制度化”的可能，痛批陸委會與民進黨政府展現出“低格局”的慌張回應。



中時新聞網報導，王淺秋在臉書表示，人心望和，鄭習會的歷史高度已立。“鄭習會”落幕，沒有驚嚇，而有驚喜。喜的是大陸方面各細節安排給足國民黨代表尊重，習近平總書記談話調子軟性，甚至話家常的態度描述著一個情感面的美好畫面，“一家人要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲”、“兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來”。每一句話都講到人心坎裡。



她引用《論語·子路》“君子和而不同，小人同而不和”指出，大陸主張統一會有人意外嗎？當然不，但習近平說，“只要是有利於兩岸關係和平發展的主張，大陸都會歡迎。”她說，和而不同，兩岸必然，如何找出真正的和平路徑，就是九二共識，就是鄭麗文主席講的可持續性溝通“和平制度化”。



王淺秋表示，相較國共兩黨的和而不同，充滿善意，無限可能，陸委會的六點主張“充滿慌張下為私利的低格局”。聲明中前五點就是指鹿為馬誇飾、扭曲雙方談話內容，而第六點“呼籲中共務實面對現實，與我民選合法政府展開良性互動”，是綠營在美方壓力下內心的真正渴望。



她批評，民進黨也呼喊想要“賴習會”，但小人同而不和，卻心不和，言不和，甚至連目標都不和，如何帶來和平？消費戰爭風險太久，想運用和平文字尷尬不已。



王淺秋更表示，能行大道的，是小人？還是君子？能促進和平的，是國民黨還是民進黨？選擇攤在人民眼前。經歷俄烏戰爭、伊朗戰事，人心望和已是大勢所趨，如何達成？鄭麗文已展現出雖千萬人吾往矣的氣魄，就看台灣民意的選擇。