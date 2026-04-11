總預算案卡關　藍黨團批綠：做賊喊抓賊

中評社台北4月11日電／今年度“中央政府”總預算案卡關，執政黨批在野黨阻擋預算付委，導致“國政”受阻。國民黨“立院”黨團11日反駁“違背事實”，“立法院”三讀通過的法律與決議擺在眼前，民進黨政府選擇性無視，該編的預算就是不編好編滿，自己考試不及格被退回重寫，“難道還要怪老師不給你畢業？”



國民黨團表示，最近“立法院”針對“中央政府總預算案”吵得沸沸揚揚。民進黨“立委”郭國文大動作痛批在野黨“可恥”，指控藍白聯手阻擋預算付委，導致體育賽事停辦、地方救命錢卡關。這波風向帶得很用力，但根本違背事實。



國民黨團指出，真相是執政黨自己不依法編列預算，現在卻來反咬在野黨，根本是世界級的“做賊喊抓賊”。“立法院”是為人民看緊荷包、監督施政的地方，不是“行政院”的橡皮圖章，更不是民進黨的專屬提款機。為什麼要求退回重編？原因很簡單，因謊言一戳就破，把法律當塑膠。



國民黨團表示，明明“立法院”已經三讀通過的法律與決議擺在眼前，民進黨政府卻可以選擇性無視。該編的預算就是不編好編滿。自己考試不及格被退回重寫，“難道還要怪老師不給你畢業？”



國民黨團批，放生“國家英雄”，這才是真可恥。民進黨平時嘴上說要挺“國軍”、挺警消，結果攤開預算一看，連最基本的“軍人加薪”、“軍警消權益保障”預算都沒有依法落實，“連在前線保護我們的人都不願意照顧”。



國民黨團強調，真正延宕“國家”發展的，是那個連預算都編不合法的“賴政府”，真正可恥的是，那個護航“賴政府”的郭國文以及民進黨“立委”。國民黨團絕對支持對台灣有益的建設、賽事與救災，但絕不護航違法的預算。請民進黨負起執政最基本的責任，回去把預算依法重編再來。不要自己犯錯，還要用情緒勒索全台灣人民。