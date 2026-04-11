中評現場：尹力熱情歡迎鄭麗文一行

中央政治局委員、北京市委書記尹力在北京飯店會見鄭麗文一行（中評社 林艶攝） 中評社北京4月11日電（記者 林艶）4月11日上午中央政治局委員、北京市委書記尹力在北京飯店會見鄭麗文一行，現場氣氛輕鬆，互動熱絡。



上午11點30分，中國國民黨主席鄭麗文率訪問團成員步入會見廳。尹力與鄭麗文親切握手，並對她說“北京歡迎您”！隨後，鄭麗文也向尹力介紹了訪問團成員，尹力與訪問團成員親切握手並表示歡迎。期間，鄭麗文介紹張榮恭副主席說，“他已經來了很多次了”。尹力更是一眼認出蕭旭岑，並稱呼“老朋友”！此外，鄭麗文還向尹力介紹了多位首次來大陸訪問的隨團成員。



尹力表示，時隔十年，國共兩黨領導人再次會面具有重要意義。在當前錯綜複雜的形勢下，總書記提出的“四個堅持”，應成為我們正確處理兩黨和兩岸關係的共同堅持。兩岸同胞同為中華民族，有著悠久的歷史和燦爛的文明。



尹力指出，北京是政治、文化、國際交往、科技創新中心，也是一所傳統與現代融合且富有活力的超大型城市。近年來，京台領域交往不斷深化，在文化、教育、科技、青年等交流互動活躍，形成鮮明的交流特色。其中，“京台科技論壇”“兩岸青年峰會”等活動每年定期舉辦，成為京台交流合作重要平台。北京市對台胞在京投資興業、學習生活有系列化便利政策和措施，支持台企台胞在京發展。



鄭麗文表示，十分感謝北京市長期以來對在京台商台胞的照顧，並表示希望兩黨之間關於黨史的檔案與文物交流能夠全面深化推進，尤其要加強與各大學、研究機構在文史、學術領域的交流合作。她也表示，此次參訪對海淀區印象極深，作為大陸首善之區、重點大學與研究機構的聚集地，希望兩岸能在抗戰、台灣光復等重要史料的保存與交流方面開展更多合作。



鄭麗文也表示，希望推動台灣與北京青年開展各類交流活動，實現互訪互助，期待北京市及大陸各高校持續擴大對台灣學生與青年的招生規模，未來能有更多兩岸青年互動交流的機會。她也曾鼓勵自己的親表妹孩子到北京讀大學，現在已經畢業在上海工作。她說，主席特別顧問李德維公子也才來北京讀書。此外，她也期待全力推廣兩岸文明交流，弘揚中華文化。北京一直以來都是台灣民眾旅遊的首選之地，北京的名勝古蹟是兩岸同胞共同的文化財富，不容錯過。

