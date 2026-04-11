鄭麗文和平之旅給幾分？街訪民眾驚人表態

中評社台北4月11日電／國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國大陸，8日前往南京中山陵謁陵，10日與中共總書記習近平會面。《高級酸新聞台》針對“鄭麗文訪陸行，你會給幾分？”隨機街訪，有民眾表示，“10分吧，是對兩岸都很好的事情，有幫助”。也有民眾認為“至少6、7分以上，應該有啦，因為畢竟這個是機會嘛”。



中時新聞網報導，《高級酸新聞台》10日公布最新街訪影片，主持人針對“鄭麗文訪陸行，你會給幾分？”7日進行隨機街訪，一位女性民眾表示，“10分，兩岸和平相處；現在變很多，很多飛機不能直飛”。一位先生則表示，“應該是6到7吧，她有她的方式去努力、嘗試”。



還有一位年輕人表示，“交流，應該是6分吧，我覺得是可以互相知道一下對方的想法，不要太過封閉”。主持人問到，“過去幾年，我們兩岸關係如何？”該位年輕人回應說，“蠻緊張的，因為就是民進黨執政蠻久的，我覺得可以聽一下雙方的聲音，互相的交流一下是蠻好的”。



一位老伯伯表示，“至少6、7分以上，應該有啦，因為畢竟這個是機會嘛，既然人家願意讓我們過去，那這個表示說溝通的管道就是慢慢有了，當然是好事啊。你不接觸，永遠是敵對，你接觸，就慢慢可以化解這些仇恨。至少對年輕人來講，這個危機會慢慢解除”。



還有一位女性民眾表示，“我給她10分，這是一種期待啦”。一位先生也說，“10分吧，是對兩岸都很好的事情，有幫助”。