鄭麗文：北京之行超乎想象 永生難忘

鄭麗文向尹力介紹，隨團成員袁建生首次來北京。（中評社 林艶攝） 中評社北京4月11日電（記者 林艶）中國國民黨鄭麗文一行“2026和平之旅”大陸訪問行程接近尾聲。4月11日上午，中央政治局委員、北京市委書記尹力在北京會見並宴請了鄭麗文一行。鄭麗文對北京市長期以來照顧在京台商台胞表示感謝，並表示北京之行印象深刻、永生難忘。



鄭麗文表示，昨日順利圓滿完成與習總書記的重要會見，向全世界清晰傳遞了和平訊息，稱這在當前錯綜複雜的國際局勢下，是值得全世界祝福與喜悅的好消息。



鄭麗文對北京之行的印象非常深刻，甚至用“超乎想象”“不虛此行”“永生難忘”“令人驚艷”等詞語來形容。她說，上午訪問團特別前往香山，去祭告紀念孫中山先生的衣冠冢。恰逢天氣晴好，陽光明媚。鄭麗文也對中關村的參觀感觸深刻，直言“不虛此行”。



鄭麗文對昨天的北京參訪也連連稱讚，她稱昨天下午在清華附中看到將AI融入教育的具體實踐，頗為震撼。昨天晚上的國家大劇院演出更是給鄭麗文留下難忘的記憶，她坦言此體驗超乎預期，是一場“藝術盛宴”。國際一流水準的演出動人心弦、蕩氣迴腸，“令人驚艷”。



鄭麗文也特別提到，演出的管弦樂團中，有來自台灣的優秀音樂家參與，他們在國際頂級舞台上綻放光彩；與此同時，中關村也有眾多優秀的台灣科學家、企業家，在北京市提供的獨特發展環境中取得非凡成就，令全團成員印象深刻。



鄭麗文還特別介紹了隨團成員袁建生，她表示，因特殊工作原因，此次是袁建生首次踏上北京的土地，北京的發展面貌完全超乎其預期，與外界以往的印象截然不同。她感慨，“傳統與現代的完美結合”這句話，難以盡述北京如今的輝煌成就。