社評：一句“八代泉州” 綿長兩岸親情

習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文並發表重要講話。（中評社 林艶攝） 中評社香港4月12日電／10日上午，中共中央總書記習近平與中國國民黨主席鄭麗文的會晤剛開始，習總書記就在開場白談及“兩岸同胞同屬中華民族”，脫稿即興望向國民黨副主席李乾龍笑著問“（你是）八代泉州？”這一幕通過媒體鏡頭很快傳回島內，令台灣社會直觀感受到濃濃親情。



值得一提的是，李乾龍曾接受中評訪問時說：他祖先是福建泉州人，他是來台的第八代，還娶了祖籍是浙江省的妻子。兩岸不只是一家親，是一家人。習近平主動提及李乾龍“八代泉州”的家世淵源，不僅令李乾龍本人感到驚喜，也折射出習總書記對訪問團的瞭解既深又細。



無獨有偶，在“習鄭會”後國民黨舉行的記者會上，鄭麗文亦對中外媒體轉述，在會談中，習總書記提到了“耐心”和“久久為功”，午宴中，習總書記特別關心連戰、馬英九近況並表示問候，席間還論及隨團的連戰次兒連勝武，與連勝文“誰身高更高”。這些拉家常的細節，不僅令國民黨訪問團成員感到暖心、親切，也令台灣輿論對“習鄭會”予以高度評價。



以心相交，成其久遠。無論是在福建等沿海省市工作期間，還是後來擔任中央領導職務，習近平始終致力於為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，親自做台灣各界人士工作、做交心知心的朋友。特別在交流交往上，習總書記身先垂範，將增進兩岸同胞親情福祉作為對台工作的出發點。一路走來，始終如一。



走在今天的福州三坊七巷，游人如織。台灣會館的展廳裡，陳列著一張泛黃卻珍貴的歷史照片，吸引著往來參觀者的目光。那是1992年2月，台灣《自立晚報》首開先例，刊登了習近平以福州市人大常委會主任身份的署名文章《福州人民向台灣同胞祝賀新春》。文章回顧了“榕台人緣、地緣、文緣、物緣”，熱情洋溢道出“美不美家鄉水，親不親故鄉人”，向台灣社會發出邀請。



台企冠捷總裁宣建生曾向媒體回憶，習近平在福州任職時，不僅努力向中央有關部委協調爭取台企內銷權，也非常關心他的生活，多次邀請他全家一起吃飯，宣建生感慨“很有人情味”。宣建生還透露，兩人經常交流讀書心得，當年習近平喜歡看有關台灣經濟發展的書，如介紹新竹科技園區、高雄加工出口區等內容，“這方面的書，我都會從台灣帶來給他看”。



由此可見，習總書記早年與台商做好友、做“書友”，不只是為台企排憂解難、出謀劃策，協助他們在大陸扎根，更是通過親身瞭解台灣經濟發展歷程，汲取中國式現代化的有益經驗。此次“習鄭會”上，習總書記重申“共同壯大中華民族經濟”的重要理念，相信正是源於早年在福建與台商朋友的交往。

