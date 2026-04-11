鄭麗文老公遭爆“抓耙仔”　不到一天大反轉

中評社台北4月11日電／國民黨主席鄭麗文正在大陸訪問，有媒體報導，鄭麗文丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被接觸情治人員吸收為“運用人員”。對此，前“促轉會”主委葉虹靈曝資料指出，事實上，時隔不到1個月後，情治人員就發現駱武昌“不能用”，遂不再聯絡。



中時新聞網援引《鏡報》9日報導，駱武昌（綽號“馬各”）就讀台大時，是當年台大最激進挺“台獨”的“大論社”社長。而根據“國家檔案館”內的一份1987年“調查局”校園布建案，駱武昌在1988年接掌台大“大論社”社長前，就被“調查局”人員接觸，要吸收他為內線佈建“運用人員”，化名“馬超”。駱武昌透過電郵回應《鏡報》，這是捏造不實。



消息曝光後，引起熱議。學生時期與駱武昌熟識的“海委會主委”管碧玲先生許陽明發聲表示，但看到相關報導內容仍令他十分揪心，兩度強調，“真的希望那不是事實”。



前“促轉會”主委葉虹靈10日在臉書發文表示，承辦提報駱武昌是線民的公文是8月19日，但很快就發現駱“時冷時熱”，並不可靠，不到1個月就發現這人不能用，經長官同意不再聯絡。



她感嘆說，對比2026年的當下，如今不到24小時就出現另一個故事，但看鄭、駱兩人笑話的人已排成一圈。



葉虹靈指出，檔案並不完全可信、需要盡可能多方拼湊。她也不清楚駱武昌的實際狀況，而那份紀錄是情治人員的視角寫成，不確定是否全然屬實，該情治人員的公文是要向上級說服這是一條值得建立的線，但後續如何，該資料沒有提供太多資訊。



葉虹靈強調，當年的情治機關想方設法要打入的是反對運動跟異議團體，因此“災區”想必會在這裡。不管被揭露者當時與今時、今日的政治認同或身分，去公開當年作為，評估那些後果，思考怎麼看待他們應負的責任都是必要的。至於如何追究責任？她建議，持續追蹤“法務部”的加害者法制現在進度到哪裡了，“針對不同類型與層級的體制參與者有相對應的評價，給被指控者救濟的管道，才是可長可久之計。