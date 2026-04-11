包承柯：習鄭會為兩岸和平發展繪就光明前景

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯（中評社 資料照） 中評社北京4月12日電（記者 陳思遠）中共中央總書記習近平10日上午在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團並發表重要講話，引發高度關注。對此，上海海峽兩岸研究會研究員包承柯接受中評社採訪時表示，這一次會面給兩岸和平發展繪就了光明前景。他還強調，國共兩黨在面對外部壓力和內部分歧時，必須加強互信與合作，攜手解決問題，共創民族復興。



國共兩黨領導人會面為兩岸和平發展營造良好氛圍



包承柯指出，習近平強調國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。自2005年連戰主席開啟兩岸“破冰之旅”以來，兩岸交流合作不斷深化。然而，2016年民進黨上台後，推動“互不隸屬”的“兩國論”，導致兩岸關係緊張。鄭麗文在2025年當選國民黨主席後，在短短半年內重啟了自2016年以來兩黨最高領導人沒有正式交流的局面，標誌著兩岸政治互動進入新起點。



包承柯強調，儘管國民黨目前為在野黨，但從中國近代史看，國民黨在兩岸關係中一直發揮著重要影響力。鄭麗文主席明確堅持“九二共識”，反對“台獨”，為兩岸兩黨的交流奠定了重要的政治基礎。國民黨在未來兩岸關係中仍將扮演關鍵角色，此次國共兩黨領導人會面也為兩岸和平發展營造良好氛圍。



以正確認同促進心靈契合 化解分歧實現共同願景



習近平在講話中提到“堅持以正確認同促進心靈契合”，包承柯解讀為推動兩岸人民的文化認同和心靈融合。他指出，“心靈契合”這一理念是習近平在2014年9月26日會見台灣和平統一團體聯合參訪團時提出，通過心靈契合和文化認同的建設，能夠有效化解兩岸政治分歧，推動兩岸邁向和平發展的共同願景。



儘管兩岸目前存在政治道路的分歧，但包承柯強調，我們都是中國人，兩岸人民共享中華文化和歷史，更應通過坦誠溝通和相互包容，找到共同語言、共同方向、共同目標。

