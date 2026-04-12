鄭劍：“習鄭會”世界矚目 有四大意義

廈門大學台灣研究院戰略與安全研究中心主任鄭劍（中評社 資料照） 中評社北京4月13日電（記者 陳思遠）10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團，交談內容受到國際矚目。對此，廈門大學台灣研究院戰略與安全研究中心主任鄭劍接受中評社採訪指出，國共兩黨領導人在重要歷史關頭的會面，為兩岸關係的發展指明了方向。國共兩黨有責任去保證兩岸和平發展的方向，這是國共兩黨不可推卸的責任。



“這次會面當然意義重大。”鄭劍認為，國共兩黨領導人在重要歷史關頭的每一次會面，實際上都對歷史產生了不同程度的推動作用。他指出，此次習鄭會有四大意義。



首先，在百年未有之變局和兩岸危局下，為今後兩岸關係的發展指明了方向。鄭劍表示，在這種情況下，兩岸要秉持中華民族立場，以民族命運共同體理念推動兩岸關係和平發展。“不能去敵對，不能不做中國人、搞兩岸分裂。任何依賴外部力量對抗大陸的行為，都是錯誤且必然失敗的。”他強調。



其次，進一步鞏固了堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎。鄭劍說，鄭麗文此次訪陸的主題之一就是“和平”，要建構和平就必須回到共同政治基礎上來，鄭麗文也對此做了明確表態。和平是大家所追求的，是最大公約數，兩岸都不希望類似中東、委內瑞拉、俄烏戰爭等衝突發生在台灣海峽。



鄭劍提到，習近平在講話中特別強調，“台獨”是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。他分析這句話的意思是，和平固然珍貴，要守護好，但如果“台獨”越線，我們不會為了和平而對“台獨”視而不見，那個時候就沒有和平了。這也是號召台灣民眾要反對“台獨”。



第三，再次強調了大陸方面對台方針政策不變，明確了發展兩岸關係是為了人民的目標。鄭劍說，習近平的講話強調了和平的基調、融合發展、走親走近，給了兩岸民眾一個定心丸，打破民進黨對大陸方面衹有武力統一政策的宣傳。



他認為，習近平所說的“積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事”這句話非常重要，表明兩岸關係發展的最終目的是為了讓兩岸同胞過上更美好的生活，而不是為了一黨一己之私，拿著台灣的血汗錢去買美國武器。

