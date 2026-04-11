張文生：習鄭會為兩岸和平發展開創新局

廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生（中評資料圖） 中評社香港4月12日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日上午在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團，國共兩黨領導人時隔10年的再次互動引發眾多輿論注目。對此，廈門大學台灣研究院副院長、教授張文生接受中評社記者專訪時表示，此次國共兩黨領導人會面對兩岸關係意義重大，對當前台海局勢會產生直接的影響。會面鞏固了國共兩黨的政治互信，反映了廣大台灣民眾希望兩岸關係和平發展的主流民意，為緩和兩岸緊張局勢，推進兩岸關係和平發展創造了可能。



“國共兩黨領導人10年未見，這10年台海局勢發生了許多變化，民進黨連續執政，推行分裂主義路線，惡化兩岸關係；某些外國勢力加緊介入台灣問題，使得台海形勢更加緊張對立。”張文生說，面對海峽兩岸兵凶戰危的局面，鄭麗文排除萬難，抵住民進黨的壓力，反復宣示堅持“九二共識”、反對“台獨”，強調自己是中國人的認同，為國共兩黨領導人的會面創造了良好的政治基礎。



張文生說，因此，鄭麗文應邀訪問大陸，實現了習鄭會，不僅鞏固了國共兩黨的政治互信，而且反映了廣大台灣民眾希望兩岸關係和平發展的主流民意，為緩和兩岸緊張局勢，推進兩岸關係和平發展創造了可能。這次會面，也再一次向世界表明，只要堅持“九二共識”，反對“台獨”，兩岸中國人有能力、有智慧解決歷史遺留的複雜的政治問題。



在會見中，習近平總書記就兩岸關係發展提出4點意見：堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。



張文生對此解讀表示，鄭麗文把此次大陸之行定位成“和平之旅”，習近平總書記提出的四點堅持是對鄭麗文代表廣大台灣民眾和平、發展、交流、合作的訴求的積極的、正面的、善意的回應。兩岸的事是中國人自己的事，只要堅持“九二共識”，反對“台獨”，真正認同自己是中國人，兩岸的和平、合作、交流都是可能的。習近平總書記表達了最大的誠意、最深的善意，“為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興”。國共都應當抓住機會，盡最大努力扭轉台海局勢的發展方向。正如鄭麗文所說，“‘台海必有一戰’不是必然的命題”，兩岸中國人應當聯合起來，爭取和平統一的前景，為兩岸人民創造更美好的生活。



張文生也向中評社記者進一步解析，習近平總書記多次強調，兩岸統一不僅僅是形式上的統一，而是兩岸人民的心靈契合。而要達到心靈契合的目標，兩岸都建立正確的認同是非常重要的。認同就是對自己的身份、對自己的文化、對自己的國家的正確認知，認同是兩岸實現心靈契合達成和平統一的基礎。要在民族認同、文化認同、國家認同上形成正確的觀念。兩岸都是中國人，都講中國話，兩岸同根同源、同文同種，都是一家人，一家人就是有事好商量，不能搞分裂，不能勾聯外國反華勢力，所以正確認同是心靈契合的基礎，也是兩岸和平的基礎。

