朱松嶺：習鄭會釋放穩預期的強烈信號

北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺（中評社資料圖） 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。對於這場國共兩黨領導人時隔十年的會面，北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺接受中評社記者專訪時表示，會面再次確認了兩岸關係發展的政治基礎，在台海局勢複雜敏感之際，釋放了穩預期的強烈信號。



朱松嶺表示，國共兩黨領導人時隔10年再次會面，此次會面的意義，在於為兩岸關係，尤其是國共兩黨重新校准方向、穩住預期、積累動能。



第一，它再次確認了兩岸關係發展的政治基礎。朱松嶺說，兩岸關係能否改善，關鍵始終在於有沒有共同政治基礎。此次會見中，習近平重申，堅持“九二共識”、反對“台獨”，核心是認同兩岸同屬一個中國；鄭麗文也當面表示，國共兩黨要堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎，加強政治互信，發揮溝通平台功能。雙方在最核心的政治問題上形成明確呼應，說明兩岸之間、尤其是國共兩黨之間，仍然存在展開對話、推進合作、管控分歧的現實支點。對兩岸關係而言，這一點意義極大，因為只要這個基礎在，溝通渠道就能存在，和平發展的可能性就能保持。



第二，它在台海局勢複雜敏感之際，釋放了穩預期的強烈信號。當前台海面臨的突出風險，來自“台獨”分裂活動和外部干涉相互叠加，島內社會對戰爭風險、發展風險、民生風險的憂慮都在上升。鄭麗文率團訪陸是在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上開展對話交流，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。此次高層會見進一步表明，島內並非只剩對抗和撕裂一種聲音。從政治效果看，這有助於壓縮“台獨”勢力操弄敵意的空間，也有助於穩定台灣社會對於兩岸前景的基本判斷。



第三，它為兩岸關係下一階段的發展指明了具體路徑。朱松嶺認為，這次會見不僅是國共兩黨領導人“再次會面”，更在於清晰指明了兩岸關係的未來。習近平提出的四點意見，從“正確認同”到“和平發展”，從“交流融合”到“團結奮鬥”，構成了一個完整的鏈條。與此同時，鄭麗文此行先後拜謁中山陵、參訪上海科技與產業項目，並公開表示“和平是最有力量的”，這些安排和表態共同說明，此次鄭麗文訪陸，國共兩黨領導人再次會面，既有歷史文化維度，也有現實發展維度，還有高層政治溝通維度。