“乒乓外交”55周年　習近平寄望中美青年

4月11日，中美“乒乓外交”55周年紀念活動在河北石家莊舉辦。新華社 中評社北京4月11日電／新華社報導，4月10日，國家主席習近平向中美“乒乓外交”55周年紀念大會暨中美青少年體育交流系列活動啟動儀式致賀信，對兩國青年一代寄予厚望——



“希望兩國各界人士特別是青年一代從歷史中汲取智慧和力量，在交流合作中相知相親，在互學互鑒中攜手前行，共同拉緊友誼紐帶，為推動中美關係穩定、健康、可持續發展作出新貢獻。”



1971年4月，美國乒乓球隊應中方邀請，歷史性地訪問中國，中美“乒乓外交”打開了兩國人民友好往來的大門。“小球轉動大球”的創舉超越了意識形態分歧，不僅開啟了中美兩國關係的新篇章，甚至對當時的世界格局產生了深遠影響。



“中美關係的大門是由人民打開的。”習近平主席對這段歷史佳話有著深刻的論斷，“是時代潮流讓我們走向彼此，是共同利益讓中美超越分歧，是人民願望讓兩國打破堅冰。”



歷史長河大浪淘沙，最終沉澱下來的總是最有價值的東西。“乒乓外交”的歷史證明，中美友好的事業必須從人民中找到根基，從人民中集聚力量，由人民來共同完成。而青年則是人民友好的未來和希望。



中美青年一代要從歷史中汲取智慧和力量，自覺投身於人民友誼這件大事中去。



“乒乓外交”的成功，其意義在於以體育交流為紐帶，推動兩國人民在接觸互動中增進相互瞭解，消融隔閡的堅冰。國之交在於民相親，民相親可促國之信。



新時代的兩國青年，更應傳承這份精神，通過交流打破偏見和隔閡，建立對彼此正確的認知。無論是球台對壘、賽場切磋，還是文化對話、學術交流，中美青年的每一次互動，都是在為兩國關係行穩致遠積累民意基礎，為中美友好的大樹培土固本。

