觀察：國際油價波動　香港多管齊下應對

香港多管齊下穩定市場、應對油價波動帶來的影響（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港4月11日電（記者 盧哲）中東局勢不穩，國際油價飆升，對全球經濟民生帶來直接衝擊，香港也被波及。香港特區政府日前公布應對措施，立法會財委會10日召開特別會議，表決通過18億元緊急撥款，以穩定香港油價。記者觀察，實際上，中東戰事爆發之初，特區政府已“嚴陣以待”，陸續採取了多項措施，多管齊下穩定市場、應對油價波動帶來的影響。



作為全球最開放的經濟體之一，尤其是燃油完全靠外部市場供應，香港不可避免地站在了油價動蕩風浪的最前沿。考慮到油價上漲將對香港整體經濟貿易及各行業帶來的影響，中東戰事爆發之初，香港特區行政長官李家超即指示成立“跨部門監察燃油供應專責組”，對地緣政治變化、燃料供應及價格作監察及評估，確保香港能源供應穩定，並審視油價波動對不同行業帶來的影響。專責組由財政司司長領導，成員包括財政司副司長、財經事務及庫務局局長、環境及生態局局長、商務及經濟發展局局長、運輸及物流局局長、政府經濟顧問和競爭事務委員會主席。



特區政府採取了多項應對措施。



首先是確保能源供應。特區政府表示，現時香港石油產品約八成來自內地。特區政府一直與中央政府和內地不同單位保持緊密溝通，確保香港在國家的支持下，能源供應得以維持穩定。



第二，要求本地持份者保持燃油供應穩定。環境及生態局與本地主要車用燃油供應商會面，要求各供應商保持本港車用燃油供應穩定。所有供應商均表示，目前本港車用燃油的供應正常，並會繼續致力維持穩定供應。局方亦已和兩間電力公司及香港中華煤氣有限公司確認生產電力和煤氣的燃料供應維持正常。



第三，協助公眾監察本地車用燃油價格的變化。環境及生態局由4月1日起，每周發布各油公司無鉛汽油和柴油在門市折扣後的七天移動平均零售價，與同期國際成品油的市場指標價格走勢，提升市場和價格的透明度。相關資訊在環境局網站供公眾查閱。