兩岸故宮：跨越海峽的文明回響

11日下午，中國國民黨主席鄭麗文一行到故宮博物院參觀。(中評社圖片) 中評社北京4月12日電（作者 肖瑞）北京紫禁城的紅牆與台北外雙溪的幽谷相隔千里，但兩岸故宮所承載的，是一份不可分割的共同資產－－中華文化。隨著中國國民黨主席鄭麗文一行11日參訪北京故宮，“同文同種共文化”這一話題再次被提起。



要解讀這份共識，必須回溯那段悲壯的“文物南遷”史。20世紀30年代，面對戰火侵襲，故宮先輩們冒著炮火，將近百萬件歷代皇室珍藏化整為零，分批南下。那是一場不僅為了守護文脈，更是為了護佑民族靈魂的“長征”。1948年底，這批文明的瑰寶在歷史的動蕩中被迫一分為二：一萬餘箱藏品留在了古都北京，而約三千箱珍品則跨越海峽，扎根於台北外雙溪。



這種地理上的分隔，在某種程度上構成了中國文化的一段“離散美學”。北京故宮坐擁宏大深沉的宮廷格局與史料根基，台北故宮則憑借南遷文物中極其精煉的宋元書畫、青銅器與瓷器，展現了華夏文明極致的審美高度。正如一枚古錢幣的正面與背面，雖處不同維度，卻共同刻印著同一個王朝、同一個民族的輝煌底色。兩岸故宮，互為經緯，缺少了任何一方，華夏文明的宏大敘事便不完整。



如果將文化交流視為一種公共產品，那麼兩岸故宮的協作便是釋放“情感紅利”的關鍵。歷史上，《富春山居圖》兩岸合璧展出時曾引發萬人空巷的轟動，那並非僅僅是因為名畫的價值，而是因為它觸動了深埋在兩岸人民血脈中的共同記憶－－那種對同一片土地、同一種審美、同一種歷史邏輯的強烈認同。



鄭麗文此次的訪問，正是在當前複雜的地緣政治周期中，重新強調了文化作為“最大公約數”的戰略價值。



文化認同不是靜態的遺跡，而是動態的資產。如果不通過高頻的交流、共享、碰撞去盤活它，這份屬於全民族的共同財富，便會在歲月的隔絕中蒙塵，甚至出現認同貶值。當下的兩岸關係，正需要這種超越政治話語的溫情軟語來打破僵局。



毋庸置疑，在兩岸關係的複雜局面中，文化交流或許是成本最低、收益最高、且最具長遠戰略價值的投資。畢竟，當兩岸民眾在故宮的文物前發出同樣的贊嘆時，那種從靈魂深處湧起的共鳴，是任何行政區劃都無法割裂的。



文化，是兩岸最後的底牌，也是最堅韌的紐帶。通過更深層次的制度化協作，讓分隔兩地的國寶在學術意義上實現“聚首”，正是兩岸共守文脈的智慧體現。讓同根同源的底色在交流中持續閃光，這不僅是歷史對今日的饋贈，更是這一代人必須共同擔當的職責。