丁香花最美時節 鄭麗文時隔21年再訪故宮

鄭麗文在太和殿前單獨留影（中評社 林艶攝） 中評社北京4月12日電（記者 林艶）中國國民黨鄭麗文一行4月11日下午來到北京故宮博物院參觀，故宮博物院院長王旭東親自陪同講解。這也是鄭麗文時隔21年再度參觀故宮，恰逢丁香花盛開最美時節。



鄭麗文回憶起21年前，跟著時任國民黨主席連戰一行來到故宮參觀，當時參觀的是保和殿、乾清宮、坤寧宮、禦花園等景點。今次，鄭麗文一行再度重走當年參觀路線。王旭東對鄭麗文說，“此時來，正是時候，丁香盛開最美最香的時候。”



故地重遊，心境卻不同，鄭麗文特別在太和殿前留了一張單獨的紀念照。走到保和殿時，鄭麗文停下來好奇地認真細數有幾個房間。期間，鄭麗文也很感歎故宮對文物的修繕保護及傳統工藝的恢復。



昨天上午，北京市委書記尹力在北京飯店會見鄭麗文的廳非常特別，可以直接看到整個故宮。鄭麗文看到此景感歎道，在這里可以鳥瞰紫禁城，是一個非常難得的機會，它所綻放出來的歷史、文化、美學等各方面底蘊，值得每個人去珍惜。



鄭麗文也說，兩岸同屬中華民族，共享中華文化，擴大兩岸旅遊等各方面交流有助於兩岸人民心靈契合。很無奈也很遺憾，去年因為眾所周知的原因，沒能順利聯手舉辦兩岸故宮百年院慶。她強調，若國民黨重返執政，一定會快速恢復兩岸故宮的密切交流。

