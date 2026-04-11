誰在伊斯蘭堡的談判桌前？

中評社北京4月11日電／伊朗與美國的代表團11日先後抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡。11日晚間，美伊代表團在當地舉行談判。



新華社報導，在這場決定中東局勢下一步走向、受到全世界高度關注的談判中，美伊雙方代表團的構成本身，即釋放了某種立場，反映了談判的複雜性。這些重要“面孔”有何來歷？為何是他們參與此次談判？這些人員安排傳遞了怎樣的信息？



伊朗代表團：談判並非讓步而是博弈延伸



伊朗代表團由伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領。



——議長卡利巴夫：在目前的伊朗政壇，卡利巴夫被視為具有政治地位且相對能凝聚各派別共識的“務實強硬派”。他出身伊朗伊斯蘭革命衛隊體系，也曾多次競選總統，主張國家安全優先與戰略自主，重視在外界壓力下維持國家運轉能力。卡利巴夫近期多次就戰事發聲，強調“對等回應”與“綜合施壓”。分析人士認為，伊朗方面由他帶團談判，意在傳遞“談判並非讓步而是博弈延伸”的信號。



——外長阿拉格齊：作為資深外交官員，他在對美方博弈、外交周旋上經驗豐富。2025年以來，阿拉格齊多次率領代表團與美方談判。伊美今年2月重啟談判直至戰事爆發，伊朗代表團與美方的三輪間接談判均由阿拉格齊帶隊。



——伊朗代表團共71人，還包括中央銀行行長、防務委員會秘書、最高國家安全委員會秘書處官員等，涵蓋談判人員、專家團隊、技術人員、媒體人員，顯示伊方為就安全、經濟、外交等多方面議題展開談判，有針對性地作了準備並派出相關領域代表。

