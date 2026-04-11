專論：鄭麗文今天將帶著滿滿收穫返台

中國國民黨主席鄭麗文一行今天將結束訪問大陸行程，返回台灣。此次訪問短短數日，行程緊湊卻意義深遠。（中評社 海涵攝） 中評社香港4月12日電（評論員 楊流昌）4月7至12日，中國國民黨主席鄭麗文帶著台灣民眾的殷切期盼，開啟了備受矚目的“2026和平之旅”。這是一次跨越海峽的“破冰”，更是一場直抵人心的“覺醒”。



從南京中山陵的莊嚴祭奠，到北京人民大會堂的層峰會晤；從上海摩登科技幻境，到兩岸青年促膝長談，短短數日，行程緊湊卻意義深遠。



重大的利好消息今天就會宣布，值得期待。當鄭麗文主席帶著沉甸甸的收穫返台之際，這不僅是一次成功的政黨交流，更是在台灣社會投下了一顆“和平與良知”的震撼彈。



政治破局：把兩岸的未來牢牢攥在自己手里



此行最大政治亮點，莫過於中共中央總書記習近平與鄭麗文主席的“習鄭會”。時隔10年，國共兩黨最高領導人再度聚首，不僅是對“九二共識”、反對“台獨”政治基礎的再次加固，更是向全世界宣告，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自家的事。



從江蘇、上海到北京，密集的黨務交流與高層互動，讓兩岸溝通管道得以實質性修復。習近平總書記提出的“四個堅持”，為迷霧中的台海局勢指明了航向。鄭麗文主席重申“兩岸一家親”，直言要抓住一切可能擴大和平基礎，讓台海遠離戰火。這番肺腑之言，猶如久旱逢甘霖，讓被“抗中保台”恐嚇久了的台灣民眾，終於看到和平的曙光。



尋根鑄魂：在歷史與文化的共振中找到“我是誰”



“忘記歷史等於背叛。”鄭麗文的第一站選擇了南京中山陵。在翠柏掩映中拜謁國父孫中山先生，不僅是對歷史的致敬，更是對國民黨歷史責任的喚醒。她深情地說，要在兩岸中國人心中種下和平的種子，辛勤澆灌，靜待長成參天大樹。



而在行程尾聲，鄭麗文踏入北京故宮，在紅牆黃瓦間觸摸中華文明的脈搏。當廈門女遊客用閩南語高喊“歡迎回來”時，那份跨越海峽的血濃於水，徹底擊碎了人為構築的藩籬。從辛亥革命的精神圖騰，到紫禁城的千年文脈，鄭麗文此行完成了一次深刻的“文化尋根”。她帶回台灣的，是中華民族生生不息的文化自信，以及兩岸同屬一脈的靈魂共鳴。



經濟解碼：為困頓台商打開“十五五”的新窗



經濟的寒冬里，台商最怕的是政治寒流。在上海，鄭麗文與近300名在陸台商代表真情“餐敘”，一句“這些年我知道大家委屈了”，瞬間濕潤了無數台灣企業家的眼眶。



面對全球供應鏈重組的壓力，鄭麗文沒有空喊口號，而是敏銳地為台商“解碼”大陸“十五五”規劃的巨大機遇。她明確指出，台商應果斷告別傳統代工，向AI智能製造、綠色低碳、高端養老服務業華麗轉身。鄭麗文承諾，國民黨若重返執政，必將成為台商最堅實的後盾。這份務實的頂層設計，無疑為陷入迷茫的台灣產業界注入一劑強心針。



科技震撼：目睹硬核實力，打通青年未來



“不虛此行”是鄭麗文在北京中關村展示中心發出的由衷讚歎。從上海商飛C919大飛機拔地而起，到美團無人機空中穿梭；從清華附中AI教育實踐，到與AI製藥領域“台灣之光”賴才達深度交流，鄭麗文親眼見證了大陸“新質生產力”的狂飆突進。



她深刻地意識到，兩岸若能在政治上去掉障礙，年輕人的才華將擁有無垠的施展天空。她多次強調，要給年輕人土壤和舞台，“只要給土壤，年輕人自己就會發光發熱”。這種對科技實力的折服和對青年未來的關切，極大拓展了國民黨兩岸政策的廣度與深度。



終極覺醒：兩岸和平發展已成台灣不可逆轉的主流民意



鄭麗文此行的最大收穫，絕不僅僅是得到哪些承諾、達成哪些共識，而是促使國民黨內乃至整個台灣社會的集體覺醒。



訪陸期間，島內輿論風向發生了微妙而堅定的轉變，“要和平、不要戰爭”“要發展、不要衰退”成為壓倒性網絡聲浪。鄭麗文堅持的“兩岸和平發展”路線，不再是少數政治精英的孤鳴，而是升騰為廣大台灣民眾心底最強烈的渴望。民進黨苦心編織的“恐中”謊言，在鄭麗文帶回的真實見聞和大陸蓬勃的生機面前，顯得蒼白無力。



鄭麗文帶著滿滿的收穫回台了。她帶回去的是底氣、是希望，更是對歷史負責、對蒼生負責的擔當。



兩岸和平橋樑已再架起，回家的路不再漫長。鄭麗文此行不僅打開了國民黨與大陸良性互動的“大門”，更用事實告訴2300萬台灣同胞，和平才是最有力量的，兩岸強強聯手，不僅能解決我們自己的問題，更能造福全人類。