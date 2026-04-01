連勝武：再次和平之旅方懂連戰當年意義

連戰次子、青年發展委員會主委連勝武接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月12日電（記者 張嘉文）隨中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的連戰次子、青年發展委員會主委連勝武，在接受中評社訪問時表示，此行被定位為“和平之旅”的延續，對他而言具有格外深刻的意義。



連勝武說，他從2005年隨父親連戰訪陸時的年少旁觀，到如今親身參與並承擔部分工作，再度走上當年的路，才讓他真正理解當年那一歷史性時刻的價值與影響。



鄭麗文4月7日至12日率團訪問大陸，定義為2026和平之旅，是延續2005年連戰和平之旅的精神。鄭麗文於10日和中共中央總書記習近平在人民大會堂東大廳進行“習鄭會”。此行訪問團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。



連勝武接受中評社訪問時回憶，2005年隨連戰訪問團來大陸時，自己對兩岸情勢比較少認識，只是以一名年輕人的身份參與其中，“看熱鬧”的成分居多。但時隔20年再次參與交流團，不僅對兩岸關係有更深入理解，也開始承擔實際工作，角色與心境已大不相同。他坦言，這樣的轉變，讓他對兩岸互動有更具體的體會。



他指出，如今回過頭來看，才真正明白父親當年推動兩岸破冰的意義。“那是一個非常了不起、具有歷史性突破的決定。”，當年訪問為兩岸後續約10年的交流奠定基礎，無論在人員往來或社會氛圍上，都出現顯著變化。



連勝武說，那段時間，幾乎不會討論台海會不會發生戰爭的問題，這樣的對比，成為他此行最深刻的體悟之一。



連勝武進一步說，後續迎來的兩岸和平繁榮，交流相當熱絡，台灣街頭常見陸客來問路，大陸學生來台交流亦相當頻繁，台灣學生赴陸訪問更是自然。但反觀當前，兩岸交流幾近中斷，網路上對立情緒升高，氛圍與過去形成強烈反差。“很多時候是失去了，才知道當時的美好”，他對此感到遺憾。



連勝武表示，因此在目前國際局勢動盪、兩岸關係緊張的背景下，鄭麗文仍能推動兩岸交流並提出未來願景，是一件難得的事情，此行釋出的正面訊號，是當前局勢中的“好消息”。

