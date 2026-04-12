國泰取消下月中至6月底2%航班　快運減6%

中評社香港4月12日電／國泰航空表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響，為紓緩成本上升的部分壓力，將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，香港快運亦將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。



香港電台報導，在這段期間，國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響乘客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。香港快運同時將取消佔總數約6%的客運航班，亦將安排接近所有受影響乘客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。所有受影響顧客將於下周一或之前獲通知新航班的安排。



另外，因應中東最新局勢，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班將繼續取消至6月30日。



國泰表示，自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。過去一個月以來，公司已盡力採取合適的方案，以保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，但仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，削減運力是迫不得已的最後選擇。



香港運輸及物流局回覆查詢表示，已約見本地航空公司，強調維持香港機場競爭力的重要性，以及提醒他們所扮演的關鍵角色及社會責任。政府將繼續密切監察，並要求本地航空公司確保，將任何調整對乘客及香港機場競爭力的影響減至最低。