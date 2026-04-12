民進黨急了？謝寒冰示警這些在野“立委”當心

中評社台北4月12日電／中共中央總書記習近平10日上午在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。陸委會表示，將採取必要作為，守護“中華民國”、守護台灣的自由民主。媒體人謝寒冰表示，習鄭會讓民進黨急了，因為他們在兩岸議題上完全沒有任何發言權，只能到處見縫插針。他更爆料稱，早就聽到消息了，他們早就在對付國民黨副主席蕭旭岑，接下來可能就是“立委”高金素梅、徐巧芯、馬文君、王鴻薇。



《中時新聞網》報導，謝寒冰11日在《中天辣晚報》節目中表示，請問陸委會要採取什麼作為？鄭麗文回來，是要用“國安法”、還是用反滲透法辦她嗎？請問她做了什麼，所以在台灣是不可以主張兩岸之間和平，主張兩岸之間和平，希望提出一些制度化兩岸和平的方向，所以就要被你抓起來、被你法辦？



謝寒冰接著表示，這一次可以看出來，民進黨急了。因為他們在兩岸議題上完全沒有任何發言權，然後鄭麗文這次又讓他們抓不到任何把柄，他們衹有到處見縫插針，到處講一些有的沒的，卓榮泰也出來說一些幹話，這代表什麼？如果鄭麗文這次去根本沒有任何影響力，而且還會讓國民黨大失血，民進黨在急什麼，就是因為他們找不到痛點。



謝寒冰認為，民進黨最怕被戳破兩岸之間可以不用打仗，很怕台灣民眾意識到這一點，所以他們越怕，我們越要做，有種來抓人，反正他們早就打算要司法來對付我們，看他們能夠抓多少人，就看看賴清德今年之內到底會要抓多少人進去。



謝寒冰表示，他早就聽到消息了，他們早就在對付蕭旭岑，然後接下來可能就是高金素梅、徐巧芯、馬文君、王鴻薇，一個一個你們都排好陣勢了，那就來抓。他就看台灣人民會不會眼睜睜看他們抓人，沒有任何反應。