匈牙利大選　民調顯示現任總理歐爾班支持落後

中評社香港4月12日電／匈牙利將於今天舉行大選，民調顯示，現任總理歐爾班支持度落後。



各地票站將於當地早上6時開放至晚上7時，預計數小時後有初步結果。選民將選出國會199席，其中106席以簡單多數產生，其餘則透過政黨名單或少數民族名單產生，新一屆國會將會選出新任總理。



香港電台報導，選前民調顯示，執政16年的歐爾班、及他領導的青年民主主義者聯盟，支持度落後主要對手、中右翼親歐盟政黨蒂薩黨、及其領導人馬扎爾。