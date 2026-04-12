美稱兩艘美艦過霍爾木茲為掃雷開路　伊朗駁斥

中評社香港4月12日電／美軍中央司令部11日發布聲明，宣布2艘飛彈驅逐艦當日通過霍爾木茲海峽，為掃雷行動鋪路，據悉美軍船隻其實兩度通過海峽，不過伊朗強烈否認，伊朗伊斯蘭革命衛隊也警告，任何軍艦若試圖通過海峽，將面臨“嚴厲處置”。



美軍中央司令部在聲明中表示，勃克級飛彈驅逐艦小皮特森號與麥可墨菲號通過霍爾木茲海峽，並在阿拉伯灣上執行任務，是確保完全清除霍爾木茲海峽水雷的廣泛任務中的一部分，美軍已開始為清除霍爾木茲海峽水雷創造條件。



《中時新聞網》報導，中央司令部司令古柏在聲明中指出：“今天我們開始開闢一條新航道，我們將很快與航運業共享這條安全路徑，以促進貿易自由流通。” 聲明也提到，包括水下無人機在內等其他美軍，將於未來幾天加入掃雷行動。



美軍發布聲明之前，路透報導，美國總統特朗普也發文宣布美軍已開始清理霍爾木茲海峽，稱伊朗全部28艘佈雷船已沉入海底。



不過美聯社、《紐約時報》引述伊朗官媒指出，軍方發言人佐法哈裡強烈否認2艘美軍驅逐艦通過霍爾木茲海峽的說法，稱“任何船隻的通行權都掌握在伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊手中”；伊朗半官方塔斯尼姆通訊社當日也報導，“霍爾木茲海峽目前沒有任何船隻通行”，稱德黑蘭拒絕批准一艘美軍驅逐艦通行，不過一名美國官員否認有任何美國船隻因伊朗反對而避開霍爾木茲海峽。



土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社、“以色列時報”報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也在X平台發文，否認美軍船隻通過霍爾木茲海峽的說法，強調革命衛隊仍“完全”掌控霍爾木茲海峽，目前只批准非軍事船隻在特定規範下通過海峽，警告任何試圖穿越海峽的軍事船隻，將面臨“嚴厲處置”。