伊朗稱已迫使美軍驅逐艦從霍爾木茲海峽返航

中評社北京4月12日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社11日報導，伊朗外交部發言人說，在伊朗方面發出嚴厲警告後，美軍驅逐艦從霍爾木茲海峽返航。



報導說，伊朗武裝部隊密切監控美軍驅逐艦位置，向其發出嚴厲警告，稱如果其靠近霍爾木茲海峽，將遭到打擊。同時，伊方將情況報告給在巴基斯坦的談判代表團，伊朗代表團通過巴基斯坦立即將此事轉達給美方。



報導說，伊朗明確告知巴基斯坦，如果美軍艦艇繼續航行，“將在30分鐘內將其擊沉，伊美談判也將受到影響”。



來源：新華社