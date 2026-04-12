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伊朗稱已迫使美軍驅逐艦從霍爾木茲海峽返航
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2026-04-12 10:25:58
中評社北京4月12日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社11日報導，伊朗外交部發言人說，在伊朗方面發出嚴厲警告後，美軍驅逐艦從霍爾木茲海峽返航。
報導說，伊朗武裝部隊密切監控美軍驅逐艦位置，向其發出嚴厲警告，稱如果其靠近霍爾木茲海峽，將遭到打擊。同時，伊方將情況報告給在巴基斯坦的談判代表團，伊朗代表團通過巴基斯坦立即將此事轉達給美方。
報導說，伊朗明確告知巴基斯坦，如果美軍艦艇繼續航行，“將在30分鐘內將其擊沉，伊美談判也將受到影響”。
來源：新華社
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