俄稱打擊烏軍多個目標　烏稱打擊俄油庫

中評社北京4月12日電／當地時間11日，俄羅斯國防部通報稱，過去一天，俄軍對烏克蘭境內供烏軍使用的工業、能源及交通基礎設施目標、無人艇與遠程無人機存放倉庫，以及152個地區的烏武裝部隊和外國雇傭兵臨時部署點實施打擊。俄防空系統擊落12枚航空制導炸彈，以及259架固定翼無人機。

