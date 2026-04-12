以總理稱已“摧毀”伊朗核計劃與導彈計劃

中評社北京4月12日電／當地時間11日晚間，以色列總理內塔尼亞胡發表聲明稱，以色列“已成功摧毀了伊朗的核計劃和導彈計劃”。



他表示，以色列今年2月對伊朗採取軍事行動，主要基於情報判斷伊朗接近獲得核武器，並即將擁有生產數千枚導彈的能力。他還表示，對伊朗的軍事行動尚未結束，以色列“仍有任務要完成”。



內塔尼亞胡稱，除打擊核與導彈項目外，以色列還希望“摧毀伊朗政權”。他稱，本次軍事行動已取得“巨大成就”。



來源：央視新聞客戶端