伊朗軍方否認美軍艦船進入霍爾木茲海峽

中評社北京4月12日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台11日晚報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人就美軍中央司令部的相關聲明作出回應，強力否認美軍艦船正在接近或進入霍爾木茲海峽的說法。



發言人稱，任何船只在霍爾木茲海峽的過境權完全掌握在伊朗武裝力量手中。



早些時候，美軍中央司令部在社交媒體發文，稱兩艘美國海軍導彈驅逐艦當天穿越霍爾木茲海峽，並在波斯灣行動。這是徹底清理伊朗伊斯蘭革命衛隊在該海峽所布設水雷任務的一部分。



來源：新華網