中央台辦授權發布十項兩岸交流合作措施

中共中央台辦主任宋濤。（資料圖片） 中評社北京4月12日電／應中共中央和習近平總書記邀請，中國國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日來大陸參訪。習近平總書記會見鄭麗文主席並發表重要講話，為兩黨和兩岸關係發展指明方向。為推動兩岸關係和平發展、增進同胞親情福祉，經商有關部門，中共中央台辦受權發布如下政策措施：



一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，秉持“兩岸一家親”理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，攜手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌。



二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內20個青年團組來大陸交流參訪。



三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。



四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支持金門共用廈門新機場。



五、在堅持“九二共識”、反對“台獨”政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道。

