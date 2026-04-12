該旅組織跨區拉動訓練。 中評社北京4月12日電／火箭軍某旅緊盯實戰提升官兵應急應變能力——擴容“特情庫” 升級“數據包”



初春時節，西北腹地。晨霧未散，火箭軍某旅一場無預案發射訓練驟然打響，陣地上緊張的戰場氣息撲面而來。



訓練現場，已在同一片陣地上鏖戰多日的某發射營官兵嚴陣以待。儘管早已熟悉這片陣地，但他們不敢有絲毫鬆懈——持續多天的訓練，總出現“意想不到”的特情，讓他們對這片戰場多了幾分“陌生感”。



對該營張營長來說，這種“陌生感”帶來的教訓可謂刻骨銘心。幾天前的一場訓練，該營剛處置完一起特情，還沒等官兵喘口氣，導調口令突然傳來：裝備受損、人員“傷亡”、通信中斷。3項特情叠加，考驗瞬間升級。



情急之下，張營長下意識地按照往常的預案，帶隊先撲向受損裝備，卻被導調員當場指出：“處置方法過於簡單，未考慮陣地暴露風險。”



走下訓練場，張營長心裡滿是不甘：這套處置預案，是他們到達此地、完成首次實兵訓練後，針對類似情況總結形成的最新成果。沒想到，剛剛總結的成功經驗，沒過幾天竟成了導致失敗的“絆腳石”。



“同一片訓練場，戰場態勢卻一天一個樣。”復盤研討會上，張營長的發言引發官兵共鳴。會後，他立即帶領官兵逐一梳理特情要點、補充完善“特情庫”；連夜打磨戰法細節，升級優化“戰法數據包”，把失利教訓轉化為最新經驗。



又過了幾天，訓練場上的特情再次更新：“東南方向發現‘敵’偵察干擾信號，部署地域暴露風險增大。”導調口令剛剛下達，作戰參謀迅速調取“特情庫”中最新補充的“偵察干擾類”內容，瞬間確認干擾源特徵；情報參謀即時聯動，對照升級後的“戰法數據包”，精準推送適配戰法和處置建議，一整套處置過程行雲流水。

