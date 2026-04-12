美談判團隊搭機返美　萬斯：美伊未達成共識

4月12日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡拍攝的美國代表團召開新聞發布會的電視畫面。 中評社香港4月12日電／美國副總統萬斯12日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡召開的新聞發布會上說，美方已非常明確地說明自身“紅線”，但伊朗方面“選擇不接受美方條件”。美方未與伊朗達成共識。美方談判團隊也旋即搭機返回美國。



萬斯說：“我們現在已經進行了21個小時（談判），與伊朗人進行了多次實質性討論。這是好消息。壞消息是我們未達成協議。我認為這對伊朗來說，比對美國來說更是壞消息。我們將在未達成協議的情況下返回美國。”



萬斯表示，美方非常明確地說明了自身“紅線”，清楚表明願意在哪些問題上作出讓步，在哪些問題上不會讓步，但伊方“選擇不接受美方條件”。



萬斯認為主要癥結點在於伊朗拒絕放棄核武計劃。當被記者問及伊朗拒絕哪些條件時，萬斯表示，“我們只需要看到伊朗承諾不尋求發展核武，也不會尋求任何能讓他們迅速獲得核武的工具”，他接著說：“問題是，‘我們是否看到伊朗人承諾，不只現在，不只是2年後，而是長久不發展核武器？’我們還沒有看到這一點，但我們希望能夠看到。”



萬斯對巴基斯坦總理夏巴茲和陸軍參謀長穆尼爾的接待表示感謝。他說，談判未能取得成果並非巴方原因，巴方“做了出色工作”，並確實努力幫助美伊雙方彌合分歧、達成協議。



萬斯這場記者會相當簡短，他上台後只講了1分鐘，接受記者3個提問後便結束記者會，整場記者會一共只進行3分鐘。記者會期間，特朗普特使魏科夫及特朗普女婿庫許納站在旁邊。



美聯社報導，萬斯於巴基斯坦時間12日清早6時30分左右召開記者會，宣布與伊朗談判未果後，旋即於當地時間上午7時8分登上專機，準備離開巴基斯坦。



巴基斯坦媒體報道，美國副總統萬斯12日已乘專機離開巴基斯坦。