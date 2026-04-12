張榮恭：十項措施是陸託鄭給台灣的禮物

國民黨副主席張榮恭受訪（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月12日電（記者 張嘉文）針對中共中央台辦今上午宣布十項對台措施，中國國民黨副主席張榮恭受訪時表示，這有利於兩岸交流合作，尤其符合台灣各界期待，是兩岸關係和平發展的重要助力，非常值得歡迎。



張榮恭認為，這可以說是大陸方面託國民黨主席鄭麗文的手，送給台灣民眾的禮物，展現了善意和誠意，對台灣完全是利多，是對鄭麗文推動兩岸和平、共同發展的積極回應。



鄭麗文率團訪問大陸今天最後一天行，一早前往小米汽車超級工廠參觀，中午將搭機返台。張榮恭在隨鄭參訪過程中接受媒體訪問時，針對大陸對台十項措施做出以上表示。



大陸對台十項措施包括，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道；完善涉台漁業准入管理；為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場；允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出；推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。



張榮恭說，3月30日鄭麗文在表示欣然接受中共中央與習近平總書記邀訪時，即提出此行目的是“為台海開太平，為民生增福祉”。4月10日習鄭會上，習近平四點意見中強調在兩岸關係上“增進民生福𧘲”。可見兩黨領導人對民生福祉一致重視，並落實在中央台辦主任宋濤今天上午的宣布中。

