謝衣鳳領銜發聲明　盼鄭麗文“在地徵召”

謝衣鳳（中評社 資料圖片） 中評社台北4月12日電／中國國民黨彰化縣長提名作業紛亂多時，上周黨中央擬徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長的消息曝光後，引發基層質疑空降等反彈，“立委”謝衣鳳、彰化縣政府參議柯呈枋及彰化縣工策會總幹事洪榮章等3名布局多時的表態參選人也都強調戰到最後一刻，12日更曝光1份3人簽名的聲明信件，要黨主席鄭麗文回歸在地徵召，團結守護彰化，才能反轉贏回2028。



該聲明信件受文者為國民黨中央黨部主席鄭麗文，副本為國民黨組發會，信件最末的聯合聲明聯名人署名為謝衣鳳、柯呈枋及洪榮章，且有3人簽名。



《中時新聞網》報導，聲明指出，近期有關該黨2026年彰化縣長提名方式，外界盛傳可能採行“空降”人選，引發地方基層高度關注與不安，亦出現明顯反彈聲浪。此一情形恐影響基層組織穩定，並衝擊該黨整體選戰布局與勝選契機。



彰化縣選民結構向來重視在地情感連結及長期服務累積，對於地方耕耘深淺極為敏感，倘由非在地深耕之人選參與選戰，短期內恐難以凝聚共識與信任，易造成基層動員斷層，進而削弱整體戰力。面對對手已持續經營地方，黨實不宜承擔重新磨合之風險。



為回應基層期待並確保勝選契機，建請中央自目前已表態爭取提名且長期深耕地方之同志謝衣鳳、柯呈枋、洪榮章3人中，擇優徵召1人代表黨參選彰化縣長。



聲明強調，前開3位同志均具備即戰力，無論在行政歷練、專業能力及組織動員方面，皆足以承擔選戰重任。倘中央完成徵召，其餘同志亦將以大局為重，放下競爭、全力整合，協助統合行政體系、地方組織及各方資源，共同為黨勝選而努力，確保施政延續與地方穩定發展。



3人懇請黨中央審慎考量地方實際情勢與基層聲音，回歸在地徵召原則，凝聚團結力量，以利選戰順利推進，並為2028大選奠定穩固基礎。