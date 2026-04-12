伊朗稱與巴基斯坦等的聯繫和磋商將繼續進行

中評社香港4月12日電／據伊朗媒體12日報導，伊朗外交部發言人說，伊美談判是“在經歷了40天的強加戰爭之後舉行的，而且是在充滿不信任和猜疑的氣氛中進行的”。



本次談判是近年來耗時最長的一次，總共持續了24到25個小時。伊朗、巴基斯坦和地區其他夥伴之間的聯繫和磋商將繼續進行。