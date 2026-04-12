】 【打 印】 
伊朗稱與巴基斯坦等的聯繫和磋商將繼續進行
http://www.CRNTT.com   2026-04-12 11:46:36
　　中評社香港4月12日電／據伊朗媒體12日報導，伊朗外交部發言人說，伊美談判是“在經歷了40天的強加戰爭之後舉行的，而且是在充滿不信任和猜疑的氣氛中進行的”。

　　本次談判是近年來耗時最長的一次，總共持續了24到25個小時。伊朗、巴基斯坦和地區其他夥伴之間的聯繫和磋商將繼續進行。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：