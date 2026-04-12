小米汽車太酷　李乾龍、蕭旭岑現場狂點讚

李幹龍體驗小米汽車比贊（中評社 張嘉文攝） 中評社北京4月12日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸今天是最後一天行程，一早便前往北京小米汽車超級工廠參觀，由於小米汽車主打的新型電動車不僅外型好看，內裝也十分高級，更充滿了科技感。鄭麗文一行參觀時，眾人都不斷發出哇的驚嘆聲。



過程中，國民黨副主席李乾龍、蕭旭岑和智庫副董事長李鴻源一度聚在展示間小米YU7汽車旁討論，展現出對該車非常有興趣的感覺，討論過程中還一直比出讚的手勢。最終李乾龍還忍不住坐進車內體驗一下，並請旁人幫他拍照，看得出他對此車非常滿意。



鄭麗文4月7日至12日率團訪問大陸，定義為2026和平之旅，是延續2005年連戰和平之旅的精神。鄭麗文於10日和中共中央總書記習近平在人民大會堂東大廳進行“習鄭會”。此行訪問團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。



鄭麗文一行今早結束小米汽車的參訪後，將前往北京首都機場搭機返台，此次的大陸訪問行就正式落幕。