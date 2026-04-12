巴基斯坦：美伊雙方須繼續恪守停火承諾

中評社香港4月12日電／巴基斯坦副總理兼外長達爾12日發表電視講話說，美國和伊朗必須繼續恪守停火承諾。巴方將繼續在雙方的接觸中發揮作用。



達爾說，巴勒斯坦陸軍參謀長穆尼爾和我在過去24小時內，協助美伊雙方進行了多輪密集且富有建設性的談判，談判於當地時間12日上午結束。



新華社報導，達爾說，巴方感謝美伊雙方對巴基斯坦在推動停火和進行斡旋方面所作努力的肯定。他表示，美伊必須繼續恪守停火承諾，希望雙方繼續秉持積極精神，為實現地區及更大範圍內的持久和平與繁榮而努力。