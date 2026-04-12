物管善用地產科技　解放人力、提升效能

中評社香港4月12日電／今年政府工作報告首次提出“打造智能經濟新形態”，目標是要推動重點行業領域人工智能（AI）規模化應用。華潤隆地綜合物管平台總經理張玉龍表示，當前香港物業管理行業正全面擁抱PropTech（地產科技），並經歷從“勞動力密集”向“新質生產力”跨越的歷史性時刻。他指出，人工智能有助行業提質增效，賦能社區基礎設施，以及加強火警風險監控，公司未來將繼續借助AI解放人力，更好服務社區。



大公報報導，人工智能的爆發式發展，為各行各業的商業模式及產業格局帶來深遠影響，重視人際溝通的物管業亦不例外。張玉龍表示，隨著特區政府對“智慧城市”的投入增加，龍頭企業已不再滿足於基礎運維，而是追求“AI＋數據驅動”。



談及華潤隆地在AI物管領域的具體實踐，張玉龍提到，公司通過“智控中心”AI綜合大屏，不僅可自動處理工單，還能利用AI視覺識別異常事件，讓業務模式從傳統“救火式”轉向“預判式”，大大提升管理效率。



影像分析系統 自動識別違規行為



張玉龍舉例道，公司在私人居苑及公營房屋應用各類型的AIOT傳感器，及早識別隱患、精準定位及進行預防性維修。此外，借助太陽能智能壓縮垃圾桶和AI影像分析系統，有助自動識別違例泊車、吸煙行為、垃圾堆積，甚至跌倒受傷的長者，並即時發出警報，從而不再局限於以往的“看門守樓”。



近年業界通過政府“補充勞工優化計劃”紓緩人手壓力，儘管如此，部分崗位仍然人手不足。張玉龍表示，“智控中心”通過AI自動化調度與機械人放置，顯著提升人力資源效能，減少重復性勞動產生的基礎成本，從財務回報看，五年內部收益率（IRR）預計達到11%，“在當前香港企業人手短缺的市場背景下，意義深遠。”



另外，去年11月大埔宏福苑五級火災為社會各界敲響警鐘。“事件對物管行業影響尤其深遠”，張玉龍表示，AI有助提升EHS效能（環境、健康和安全），華潤隆地除了全面排查消防安全隱患之外，還在維修中的屋苑內採用合適安全智慧工地系統，如智能煙霧感應系統或溫度監察系統，以加強監控火警風險。張玉龍相信，完善的制度加上AI等科技應用，有助妥善排除隱患，降低風險。



至於未來規劃，張玉龍表示，華潤隆地綜合物管平台將持續深化AI與大數據的應用，目標為實現“因地制宜、精準服務”，根據智控中心收集的AI大數據，為不同區域、不同客群進行“客戶畫像”建模，從而捕捉不同物業的差異化需求。



增加機械人應用 涵蓋清潔搬運場景



張玉龍續指出，公司將繼續豐富機械人矩陣的應用場景，“未來的清潔人員、搬運工人都可能帶著清潔機械人、跟隨式搬運機械人在社區內作業，而安保機械人則在深夜默默守護公共空間。”他強調，這種未來場景的核心，在於通過AI解放人力，讓物管人員有更多精力專注於無法替代的情感互動。