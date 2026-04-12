會地：地產界AI應用層面廣

黃光耀表示，地產業界必須與時並進，配合科技融入項目發展，進一步提升效率。（大公報） 中評社香港4月12日電／AI（人工智能）浪潮席捲全城，並逐步滲透各行各業，發展商也趕上潮流，由項目設計、單位設計到推算目標客群，均用上AI協作。



大公報報導，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，地產業界多個範疇均適合使用AI，作為發展商亦需要瞭解AI的應用及功能，必須與時並進，配合科技融入項目發展，進一步提升效率。



黃光耀直言，由建築設計及施工、物業管理服務，以至物業銷售推廣等，均可用到AI協作。他更提議，可透過AI技術，為古洞24區項目製作虛擬的代言人─“AI古仔”，向市民講解“古洞發展的故事”。



恒地：15秒生成家居效果



恒基地產（00012）旗下恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指出，恒地於20年前已經推動智能家居生活，目前仍是集團核心價值之一，未來每個項目均會加入人工智能元素。去年於銷售中心增設近年熱話的AI室內設計生成器（AI Interior Explorer），以先進的AI技術為用家設計理想家居，準買家只需在AI生成器上輸入設計風格關鍵字，生成器可於15秒內綜合網上素材生成理想家居效果圖，用家可儲起生成圖以方便日後作參考。



林達民續指出，將來有可能在集團項目會所加入以AI技術的設備，例如FALL SENSOR（跌倒偵測器），對住客安全提供多一個保障。管理方面也考慮引入AI，如利用機械人清潔公共空間等，可有效節省人手，降低住戶管理費開支。



新世界：AI分析買家喜好



新世界發展（00017）營業及市務部總監何家欣早前表示，集團會透過問卷調查再利用AI進行分析，推算出買家對單位設計的要求，從而度身定做相關配套產品。她又表示，集團同時利用AI打造物業推薦系統，對客戶日常活動或喜好進行分析，從而得知置業需求、職業背景及家庭成員等，於購買單位後用作自住或投資，然後作出分類，有助搜索潛在買家。



事實上，不少發展商早年已應用到AI和機械人，例如新地（00016）旗下多個新盤有採用機械人擔任保安、送餐及發送包裹等。