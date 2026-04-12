內地量子科技上季融資32億　超去年全年

玻色量子新近獲得10億元人民幣B輪融資。圖為其深圳公司製造的量子計算機。（大公報） 中評社香港4月12日電／在今年全國兩會上，政府工作報告將量子科技列為六大未來產業之一。深圳作為全國高科技創新中心，積極支持企業大力發展戰略性新興產業。最近，兩家量子科技企業玻色量子和量旋科技獲得大額融資，其中玻色量子獲10億元（人民幣，下同）B輪融資，創今年內地量子計算領域單筆最高紀錄。而全國今年第一季度量子科技賽道的融資總額達32.04億元，已超過去年全年。



大公報報導，作為戰略性新興產業，量子科技受到資本市場高度關注。最新，玻色量子完成10億元B輪融資，由北京金控、工銀資本、朝陽順禧、招銀國際、深投控和毅達資本聯合領投，圖靈資管、鼎興量子、泊富基金、粵科投、廣州金控跟投，十餘家老股東追投，充分體現資本市場對玻色量子技術路線與產業化前景的信心。



玻色量子新計算機上半年登場



玻色量子深圳總經理吳國卿透露，今年上半年公司將發布“馭量·山海1000”專用量子計算機，支持1000比特標準模式，並具備超3000比特的超頻模式，實現室溫下穩定運行。



另外，深圳量旋科技創始人兼CEO項金根表示，該公司完成6億元的C＋輪融資，這是數月內再次獲得資本加持。該公司成立6年，主要業務涵蓋產業級超導量子計算機、教育級核磁共振量子計算機等。項金根坦言，公司扎根深圳、落戶河套，是產業基礎、政策優勢和深港協同共同作用的結果。



大量資本擁抱量子科技產業發展。根據投中嘉川CVSource發布的數據，僅今年第一季度，內地量子賽道融資總額已達32.04億元，超過2025年全年的24.73億元，表明大量資金追捧量子賽道。



對許多人而言，量子計算機較為陌生，與傳統計算機相比，量子計算機具有高速運算能力和確保信息安全等優勢。2020年12月，由中國科學技術大學研製成功的“九章”光量子計算原型機，速度比當時世界最快的超級計算機“富岳”快一百萬億倍。在分解大數時，傳統計算機需耗時數萬年，量子計算機卻僅需幾秒。