中國電動車領跑全球　4年後滲透率逾70%

來源：大公報 中評社香港4月12日電／中東局勢持續緊張引發能源危機，加速全球電動汽車普及進程。有外媒形容，中國汽車工業超前部署，國產電動車成為能源“解藥”。首屆智能電動汽車發展高層論壇昨日在京舉行，國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部原副部長蘇波在會上表示，預計到2030年，新能源汽車國內市場滲透率將超過70%，到“十五五”末期，建成新能源汽車強國目標有望提前實現。



大公報報導，國際能源署報告顯示，2025年全球電動車銷量估計逾2000萬輛，新能源車市場滲透率約為25%。根據中國汽車工業協會數據，中國新能源汽車滲透率由2016年的1.8%增至2025年的47.9%，遠高於全球水平。



從位於泰國曼谷國際車展的聚光燈下，到停放在德國柏林汽車展廳的顯眼位置，中國新能源汽車越來越多成為舞台主角。在中東局勢持續緊張、燃油價格攀升背景下，能源結構轉型與出行成本壓力推動多國市場加速向電動化轉型。在汽車工業強國德國，中國新能源車銷情理想，比亞迪3月在德國註冊的新車為3438輛，同比增長327%；名爵為2559輛，增長22%；零跑汽車為1388輛，增長318%。



中國超前部署 加速全球汽車電動化



4月11日至12日，以“推進新能源汽車智能化、綠色化、融合化、國際化發展”為主題的首屆智能電動汽車發展高層論壇在北京國家會議中心啟幕。參會專家指出，純電驅動汽車優勢當前愈發突出，將成為未來汽車行業主導的動力形式。



中東局勢不穩，能源出口受阻；中國超前部署綠能，全球刮目相看。彭博社日前發表題為《特大城市可借“極致中國化”擺脫石油衝擊》的文章指出，中國通過新能源轉型，為世界提供一套可操作、可複製的解決方案。中國交通電動化的精髓不僅是技術，更源自新能源生態。中國基於在電池、電機、電控“三電”系統領域的積累，成為電動車領跑者。



工信部原副部長蘇波在論壇上指出，汽車工業已成為中國製造業高質量發展的新動能，新技術體系當前基本建立，動力電池、電機、電控等核心技術先進且自主可控，輔助駕駛、L2級的規模化運用落地，極大地加速全球汽車電動化進程。他預計，到2030年，新能源汽車將成為汽車市場絕對主體，國內滲透率將超過70%，核心技術全面突破自主可控，車規級芯片、車載操作系統等關鍵零部件國產自給率大幅提升，固態電池實現規模化生產，構建安全、韌性、高效、綠色的現代化產業體系，成長出世界級的領軍企業與產業集群，建成全球領先的智能網聯新能源汽車生態。



全球車企十強 中國料佔五席



中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高指出，純電驅動新能源汽車可實現車身發電、電池儲能，能源成本最低，同時控制響應速度快，更適配自動駕駛，是中國全球競爭力最強、出口增速最快車型。預計到2030年，純電和插電／增程的比例至少為7：3。未來，乘用車市場中，純電動車型將成為絕對主體。



“十五五”時期，汽車年銷量有望突破4000萬輛，進入全球前十的中國車企或達到5家。對於如何提升中國新能源車競爭力，蔚來董事長李斌昨日在論壇上指出，目前電池和芯片佔智能電動汽車超過50%的成本，產能、驗證、組織生產成本高企，建議相關部門組織汽車公司把芯片種類盡快統一，這有利於國產芯片上車和行業降本。



油價飆升 中國電動車受捧

