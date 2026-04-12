日本自民黨重申修憲意願引發輿論質疑

中評社香港4月12日電／據日本媒體報導，日本執政黨自由民主黨12日在東京召開黨大會。自民黨總裁高市早苗以及大會發佈的文件均重申推進修憲的意願，相關表態在日本國內引發大量質疑。



報導說，高市在大會上談及修憲問題時表示，“由日本人自主進行修憲是自民黨的基本方針，現在時機已經到來”。她還稱，希望在明年召開黨大會時，能夠在提出修憲動議方面取得一定進展。



此外，此次大會還發佈了自民黨“新願景”，強調在思考未來國家安全保障問題時，修憲比以往任何時候都更加重要。



新華社報導，上述表態在社交媒體上引發大量質疑。有網民寫道：“支持自民黨只會讓生活越來越困難。與其推進修憲，不如先拿出措施應對物價上漲問題。”“憲法的作用是保護國民免受高市這種危險人物的傷害，如今自民黨卻將修憲說成是至關重要的問題，這太過自以為是。”



與此同時，連日來反對修憲的市民運動也在持續擴大。本月8日晚，約3萬名日本民眾在位於東京的國會議事堂前舉行集會，抗議高市和自民黨推動的修憲等危險政策。據日本共同社報導，當天全日本共有160餘個地點舉行同主題抗議活動，參與人數總計接近5萬人。



據此前日媒報導，自民黨提出的修憲方案包括，將自衛隊寫入憲法以消除其是否違憲的爭議，以及在緊急狀態下強化政府權限等內容。